SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU - Haberler

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SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün binlerce denizanası sahile vurdu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün binlerce denizanası sahile vurdu.

Boğazkent ve Belek mahallesi sahilinde kumların üzerinde binlerce denizanası görüldü. Çevredekiler tedirgin olurken, bazıları da telefonla denizanalarını görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. 'Deniz Ciğeri' türünden denizanalarının lodos ve akıntı ile geldiği tahmin ediliyor. Dün öğle saatlerinden itibaren denizanası yoğunluğu yaşanan sahilde, akşam gün batımına doğru kıyıda hiç denizanası kalmadığı görüldü.

SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU

SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU

SERİK'TE BİNLERCE DENİZANASI SAHİLE VURDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Boğazkent, Güncel, Haberler

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