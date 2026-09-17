Şerefiye Sarnıcı'nı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 1 liraya ziyaret edebilecek

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İstanbul'un Tarihi Yarımada'sındaki yaklaşık 1600 yıllık Şerefiye Sarnıcı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 lira giriş ücretiyle hizmet vermeye başladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İBB Kültür AŞ işletmesindeki sarnıçta 17 Eylül'den itibaren geçerli olan uygulama kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları her gün 10.00-18.00 saatlerinde 1 lira karşılığında ziyaret gerçekleştirebilecek.

Uygulamadan yararlanmak isteyen ziyaretçilerin girişte kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak.

İstanbul'un tarihi mirasının önemli yapılarından Şerefiye Sarnıcı'ndaki uygulamayla kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşturulması ve vatandaşların tarihi yapılara erişiminin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 1600 yıllık geçmişe sahip

Yapım kitabesi bulunmayan Şerefiye Sarnıcı'nın, mimari özelliklerinden hareketle Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosius döneminde (408-450) inşa edildiği öngörülüyor.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen sarnıcın, tarih boyunca Büyük Saray, Nymphaeum ve Zeuksippos Hamamı gibi önemli yapılara su sağladığı biliniyor.

Yaklaşık 24 metreye 40 metrelik alana inşa edilen ve tavan yüksekliği 11 metreyi bulan sarnıçta 45 yelken tonoz ve 32 sütun bulunuyor. Korinth üslubundaki sütun başlıkları Marmara Adası mermerinden yapılırken akantus yapraklarıyla bezeli başlıklar yapıya özgün bir görünüm kazandırıyor.

İç duvarları su geçirmez sıvayla kaplanan yapının köşeleri su basıncına dayanıklı olması amacıyla kavisli şekilde tasarlanırken duvar kalınlığı yaklaşık 2,5 metreyi buluyor.

Şerefiye Sarnıcı, haftanın her günü 10.00-22.00 saatlerinde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA