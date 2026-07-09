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Forklift yüklü vinçli kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Forklift yüklü vinçli kamyonet devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde forklift taşıyan vinçli kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde forklift taşıyan vinçli kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Serdivan ilçesi Beşevler Mahallesi'nde meydana geldi. 54 ZY 376 plakalı vinçli kamyonet, ismi bilinmeyen sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi ile taşıdığı forkliftle yol kenarına devrildi. Kazada sürücü kabininde sıkıştı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sürücüyü, bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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