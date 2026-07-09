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Sakarya'da devrilen çekicide sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde forklift yüklü çekicinin devrilerek ağaca çarpması sonucu sürücü yaralandı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilerek ağaca çarpan çekicinin sürücüsü yaralandı.

Beşevler Mahallesi Albeni Caddesi'nde K.E. idaresindeki forklift yüklü 54 ZY 376 plakalı çekici, yol kenarına devrilerek ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücünün kurtarılması için bölgeye vinç istendi.

Vincin aracı hareket ettirmesi sonucu ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA / Emre Ayvaz
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