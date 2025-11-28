Haberler

Seramik Sanatında Kadın Girişimci: Ayşegül İşbilir

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde yaşayan iç mimar Ayşegül İşbilir, seramikten yaptığı el emeği takı, obje ve duvar dekorlarını satışa sunarak hem bir hobi hem de iş dünyasında kendine yer edindi. Hedefi, atölyesini büyüterek kadın istihdamı sağlamak.

Afyonkarahisar'ın Erkmen beldesinde yaşayan iç mimar Ayşegül İşbilir, seramikten el emeğiyle yaptığı takı, obje ve duvar dekorlarını alıcıların beğenisine sunuyor.

İstanbul'da üniversite eğitimi sonrası bir süre özel sektörde çalışan 54 yaşındaki İşbilir, 2020'de hobi olarak bir atölyede seramik kursuna katıldı.

Seramikten duvar süsü, takı ve çeşitli objeler üretmeye başlayan İşbilir, bir yıl sonra beldede atölyesini açtı.

İşbilir, AA muhabirine, İstanbul'da hobi olarak katıldığı seramik sanatı kursunda zamanla kendini takılar konusunda geliştirdiğini söyledi.

Seramik ve porselen takı üretmenin kendisini rahatlattığını dile getiren İşbilir, "Çamurla uğraşmak, oynamak ve şekil vermek bana terapi gibi geliyor. Sonra sırlaması ve pişirmesi de çok hoşuma gidiyor. Keyifle ve severek yapıyorum. Hobi olarak başladığımda pek çok arkadaşıma takılar, objeler ve duvar dekoru hediye ettim. Zamanla bunların satışına başladım. Satışları ise sosyal medya ve alışveriş merkezlerinde stantlar açarak yapıyorum." ifadesini kullandı.

-"Zamanla atölyemi büyütüp kadın istihdamı sağlamayı istiyorum"

İşbilir, bazen bir ürüne iki hafta zaman ayırdığını, el işçiliğiyle yapılan sanat ürünlerine paha biçilemeyeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Seramik ve porselen olarak yaptığım ürünler çok beğeniliyor. Ancak çok fazla bilinmiyor. Bu ürünlerin satışını yapıyoruz ama 'Elinize sağlık çok güzel olmuş.' denildiğinde onur duyuyor, mutlu oluyorum. Kişiye özel tasarımlar da yapıyoruz. Özellikle son yıllarda duvar dekoru üzerine çok sipariş alıyorum. Duvarları süslemek hoşuma gidiyor. Altın yaldızlı dekorlarımız ilgi görüyor. Şimdilik burada tek başıma çalışıyorum. Ürünlerin tamamı elimden geçiyor. Zamanla atölyemi büyütüp kadın istihdamı sağlamayı istiyorum."

Ürünlerini tek başına yaptığını öğrenenlerin çok şaşırdığını anlatan İşbilir, daha iyi ürünler çıkarmak için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz
