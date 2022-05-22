SERADA YILIN HER GÜNÜ TOPRAKSIZ ÇİLEK ÜRETMEYİ HEDEFLİYOR - Haberler

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Bekir Ardıç (25), kurduğu serada topraksız tarım yaparak, yılın 365 günü çilek üretmeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kamu Yönetim'inden mezun olan Bekir Ardıç, Değirmencik Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 750 metrekarelik alanda kurduğu serada topraksız tarım yaparak çilek yetiştirmeye başladı. Akrabalarının da desteğini alan Ardıç, serada ayda 3 ton yılda ise 36 ton ürün almayı hedefliyor.

Yılın 365 günü çilek üretmeyi amaçlayan Bekir Ardıç, "Değirmencik Mahallesinde evimizin bahçesine kendi öz kaynaklarımızla 750 metrekare alana kurduğumuz serada topraksız tarım üzerine çilek yetiştiriciliği yapıyorum. Seramızda 365 gün ürün elde etmeyi amaçlıyoruz. Yılda 36 ton ürün hedeflemekteyiz. Yeni kurduğumuz seramızda iki ay içerisinde hasada başlamayı hedefliyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel