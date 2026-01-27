Haberler

Erzurum'da 94 yaşındaki evde bakım hastası ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi

Erzurum'da 94 yaşındaki evde bakım hastası ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi
Güncelleme:
94 yaşındaki Hasan T, genel durumunun kötüleşmesi sonucu ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. İlk müdahale Şenkaya İlçe Devlet Hastanesi'nde yapıldı.

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde genel durumu kötüleşen evde bakım hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede yaşayan 94 yaşındaki Hasan T'nin genel durumunun kötüleşmesi üzerine yakınlarınca Şenkaya İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Hasan T, sağlık durumunun ağır olması ve zaman kaybedilmemesi için ilçeye gönderilen ambulans helikopterle Erzurum'a getirildi.

Sağlık ekiplerince helikopterden alınarak ambulansa konulan hasta, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
Haberler.com
500

