Senegal'de Rift Vadisi Ateşi Salgını: Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Güncelleme:
Senegal'de eylül sonunda başlayan Rift Vadisi Ateşi salgınında ölü sayısı 25'e çıktı. Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, toplam 287 vaka tespit edildi ve 226 kişi iyileşti. Salgın, özellikle hayvancılıkla uğraşan bölgelerde hızla yayılmaya devam ediyor.

Senegal'de eylül sonunda görülmeye başlayan Rift Vadisi Ateşi salgınında ölü sayısı 25'e çıktı.

Sağlık Bakanlığının en son paylaştığı verilere göre, şimdiye kadar tespit edilen 287 vakadan 226'sı iyileşti, 25'i yaşamını yitirdi.

Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 Ekim'de 16 olarak duyurulmuştu.

İlk kez 21 Eylül'de Saint-Louis bölgesinde görülen Rift Vadisi Ateşi, özellikle hayvancılıkla uğraşan bölge halkı arasında hızla yayılmıştı.

Adını, ilk kez tespit edildiği Afrika'nın doğusundaki Büyük Rift Vadisi'nden alan virüs, 1931'de Rift Vadisi'nin Kenya'ya uzanan bölgesinde sığırlar arasında ortaya çıkmıştı.

Rift Vadisi Ateşi, başta sivrisinekler aracılığıyla olmak üzere enfekte hayvanların kanı, dokusu veya sıvılarıyla doğrudan temasla insanlara bulaşabiliyor.

Hastalık, çoğu vakada yüksek ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi grip benzeri belirtilerle seyretse de bazı vakalarda karaciğer yetmezliği, göz veya beyin iltihabı gibi ciddi komplikasyonlara da yol açabiliyor.

Rift Vadisi Ateşi, özellikle yağış dönemlerinde sivrisinek popülasyonunun arttığı Afrika kıtasının çeşitli noktalarında zaman zaman yeniden ortaya çıkıyor.

Hayvancılıkla uğraşan topluluklar ve tarımsal üretim bölgeleri, virüsün yayılımı açısından en riskli alanlar arasında yer alıyor.

Zoonotik bir hastalık olan Rift Vadisi Ateşi, hayvanlardan insanlara geçse de insandan insana yayılım göstermiyor.

