Senegal'de Anayasa Konseyi, anayasa değişikliği teklifini iptal etti

Senegal'de Anayasa Konseyi, Ulusal Meclis tarafından 29 Haziran'da kabul edilen ve anayasanın 29 maddesinde değişiklik öngören anayasa değişikliği teklifini, usul ve anayasal hükümlere aykırılık gerekçesiyle iptal etti.

Anayasa Konseyinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'nin 7 Temmuz'da anayasa değişikliği teklifinin "anayasa değişikliği usulünün ihlal edildiği" gerekçesiyle yaptığı başvurunun karara bağlandığı bildirildi.

Açıklamada, teklifin Anayasa'nın 82. ve 103. maddeleri başta olmak üzere çeşitli anayasal hükümlere aykırı olduğu belirtilerek, bu nedenle anayasa değişikliği teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedildiği kaydedildi.

Kararda, kurulması öngörülen Anayasa Mahkemesinin insan kaynağı, fiziki imkanları ve bütçesinin artırılmasına ilişkin düzenlemenin, buna karşılık ek finansman kaynağı öngörülmemesi nedeniyle Anayasa'nın 82. maddesine aykırı olduğu ifade edildi.

Anayasa Konseyi ayrıca, Ulusal Meclis Başkanı Ousmane Sonko'nun, hükümetin talep ettiği ve teklifin değişiklik önergeleri olmaksızın oylanmasına imkan tanıyan "blok oylama" prosedürünü uygulamamasının da anayasal usule aykırı olduğuna hükmetti.

Böylece, Ulusal Mecliste kabul edilen anayasa değişikliği teklifinin tamamı Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edildi.

Teklif cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi usulü ile iki dönem görev sınırında ise herhangi bir değişiklik öngörmüyor.

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Faye'nin anayasa değişikliği teklifini yeniden düzenleyerek referanduma sunma veya süreci ilerletmeme seçeneklerine sahip olduğu değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Faye'yi destekleyen "Diomaye President" koalisyonu ise yayımladığı açıklamada, Faye'yi "demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan reformlara ilişkin istişareleri sükunetle tamamlamaya" devam etmeye çağırdı.

Anayasa değişikliği teklifi

Teklif, cumhurbaşkanının görev süresi boyunca siyasi parti başkanlığı yapmasını yasaklıyor, Ulusal Meclis ile başbakanın yetkilerini genişletiyor ve cumhurbaşkanının görev süresi boyunca Meclisi yalnızca bir kez feshedebilmesini öngörüyordu.

Düzenleme ayrıca mevcut Anayasa Konseyi yerine dokuz üyeli Anayasa Mahkemesinin kurulmasını, cumhurbaşkanının göreve başlarken olduğu gibi görevden ayrılırken de mal varlığı beyanında bulunmasını ve parlamentonun denetim yetkilerinin güçlendirilmesini içeriyordu.