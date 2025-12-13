ABD'li Senatör Sanders'tan, İsrail'in öldürdüğü gazeteciler için soruşturma çağrısı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının giderek arttığına işaret ederek soruşturma çağrısı yaptı.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail saldırılarında 2 yılda 249 gazetecinin öldüğünü belirten Sanders, "Bu, 2. Dünya Savaşı ve Vietnam Savaşı'nın toplamından daha fazla bir sayı." ifadesini kullandı.

Sanders, İsrail saldırılarında yaralanan ve ölen ABD'li gazetecilerin de olduğunu anımsatarak "Gazetecilere yönelik bu savaş soruşturmalı ve sona erdirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.