Semicenk, Rusya'da ilk kez hayranlarıyla buluşacak

Türk pop müziğinin genç isimlerinden Semicenk, Rusya'nın başkenti Moskova'da ilk solo konserini verecek.

Moskova Konser Salonu'nda 1 Şubat'ta düzenlenecek konserde Semicenk, bilinen şarkılarının yanı sıra yeni eserlerinden oluşan repertuvarı hayranları için yorumlayacak.

Gerçek adı Cenk Baş olan Semicenk, 2019'da katıldığı bir yarışmayla geniş kitleler tarafından tanındı ve kısa sürede güçlü vokali ve sahne performansıyla dikkati çekti.

Yarışmanın ardından şarkıları dijital platformlarda yüksek dinlenme sayılarına ulaşan şarkıcı, 2023'te Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı", 2024'te ise "En İyi Erkek Şarkıcı" ödüllerini kazandı.

Semicenk, rapçi Doğu Swag ile seslendirdiği "Pişman Değilim" parçasıyla da 2023'te Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Şarkısı" ödülünü aldı.

Son dönemde Türk sanatçıların ilgi gösterdiği Moskova'da, bir süre önce de Mahsun Kırmızıgül ve İbrahim Tatlıses konser vermişti.