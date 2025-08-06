Semeru Yanardağı'nda İki Patlama Gerçekleşti
Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı, yerel saatle 05.24 ve 10.08'de olmak üzere iki kez patladı. İlk patlamada volkanik kül bulutu yaklaşık 600 metre yükseğe fışkırdı ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket etti.
Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama yaşandı.
Antara News'in haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, Semeru'nun yerel saatle 05.24'te patladığını bildirdi.
Yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 600 metreye yükseldiğini ve kuzeydoğu yönüne doğru hareket ettiğini belirtti.
Meydana gelen ilk patlamanın ardından Semeru Yanardağı'nda yerel saatle 10.08'de bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, volkanik kül bulutunun yaklaşık 600 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.
"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.