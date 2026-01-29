Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 2 patlama meydana geldi

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı 2 kez patlayarak yaklaşık 700 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Antara ajansının haberine göre, Java Adası'nın Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda gün içinde iki kez volkanik hareketlilik gözlemlendi.

Semeru Yanardağı Gözlem Noktası yetkilisi Mukdas Sofian, yanardağın yerel saatle 04.47 ve 07.20 sularında 2 defa patladığını, ilkinde 500, ikincisinde ise 700 metre yüksekliğe kül püskürttüğünü bildirdi.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), zirveye 13 kilometre mesafede bulunan Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

Bölge sakinlerine, volkanik kalıntı ve lav akıntıları riski nedeniyle bu bölgedeki nehir kenarlarından en az 500 metre uzak durulması uyarısı yapıldı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.