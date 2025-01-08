Şemdinli Kaymakamı Akpınar, Nehri Köyü Ziyaretiyle Vatandaşlarla Buluştu
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Nehri köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Sorunlarını dinleyen Akpınar, köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve destek sözü verdi. Köy sakinleri, ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Nehri köyünü ziyaret etti.
Köy ziyaretleri kapsamında Nehri köyüne giden Akpınar, vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.
Köyde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, vatandaşlara her alanda destek olmaya devam edeceklerini söyledi.
Köy sakinleri ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Akpınar'a teşekkür etti.