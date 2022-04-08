Selendili Üreticilere 30 bin 500 Kilogram Gübre Dağıtıldı

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Gübre dağıtım töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Başkan Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda önümüzdeki süreçte üreticilere yönelik desteğin çeşitlenerek artacağını söyledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün üretim faaliyetlerini sınırlandırması ve yakın dönemde Rusya ile Ukrayna hattında yaşanan gelişmelerin gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerinde oluşturduğu olumsuz etki sebebiyle harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 3 milyon 122 bin liralık bedelle temin ettiği 291 tonluk gübreyi il genelinde üreticilere dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Selendi ilçesinde düzenlenen törenle yüzde 75 hibeli gübreler; üreticilere teslim edildi. Selendi Cirit Sahası'nda gerçekleştirilen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun yanı sıra Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Önder Baştürk, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut ve üreticiler katıldı. Tören öncesinde üreticilerle sohbet eden Öztozlu ve Usta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda hazırladıkları gübre dağıtım projesi ile son dönemde artan maliyetler dolayısıyla tarlasına gübre atmakta zorlanan üreticiye bir nebze de olsa destek olmak istediklerini belirttiler.

Usta, Üreticileri Bilgilendirdi

Selendi ilçesindeki gübre dağıtım töreninde konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, "Şubat sonu Mart ayı başında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş çıkınca 15 günlük süre içerisinde herkes buğday ve ekmek fiyatlarının ikiye katlandığını gördü. Çünkü ülkemiz ithal ettiği buğdayın yüzde 60'ını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ediyor. Bu buğdayın bir kısmını işleyip ihraç ediyoruz. Tamamı iç tüketimde kalmıyor. Bu savaş Ayçiçek ithalatı ve buğday da ciddi bir sıkıntı olacağını görünce, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatıyla hızlı bir şekilde harekete geçtik. Geliri biraz daha düşük olan, gübreye bütçesinden para ayırmakta biraz daha zorlanacak bir kitleye ulaşalım, küçük üreticilerimizi hedefleyelim mantığıyla yola çıktık. Hayırlı bereketli olsun diyorum, herkese saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Öztozlu, 'Tarımın Önemi Bir Kez Daha Görüldü'

Gübre dağıtım töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Gazi MustafaKemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Köylü milletin efendisidir' biz bu düsturla Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ile hareket ediyoruz. Yaşadığımız bu pandemi süreci ve yakın coğrafyamızda şu günlerde yaşanan savaş ortamı; tarımın ne kadar önemli olduğunu bütün dünya gibi bize de bir kez daha hatırlattı. Başkanımız da bu mevcut durumdan ötürü geçtiğimiz günlerde 17 milyon liralık bir destek paketi açıkladı. Bunun 3 milyon 122 bin liralık kısmı da gübreydi. Toplam 291 tonluk gübre üreticilerle buluşturacağız" dedi.

'Başımızın Tacısınız'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile önümüzdeki süreçte kırsala yapılan desteklerin artarak devam edeceğini müjdeleyen Öztozlu, "Geride kalan sezonda 100 bin adet meyve fidanı dağıtmıştık önümüzdeki sezon katlanarak 200 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Sulama için toplam 45 bin metrelik boru alımının ihale süreci askıda. Yakında onu da gerçekleştireceğiz. 200 adet koç dağıtımı yapmıştık, önümüzdeki sezon 500 adet koç dağıtacağız. Burada aslan payı Selendi'de olacak bunun da müjdesini vereyim. Zeytin kasası dağıtacağız. Gölet temizliklerine yine ağırlık vereceğiz. Arıcılık projelerimiz var. Mevcut göletlere balık bırakma projemiz var. Kırsalla yatıp kırsalla kalkıyoruz, sizler bizim başımızın tacısınız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Savaş, Başkan Cengiz Ergün'e Teşekkür Etti

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu'nun konuşmasının ardından üreticilere seslenen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "İlçemizdeki üretime yapılacak katkı dolayısıyla düzenlenen törende sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Sözlerime başlarken Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e gerek yatırım ve projeler için gerekse de tarımsal ve hayvancılık desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz durumdan ötürü, üretimle ilgili maliyetlerin arttığı bir dönemde üreticimiz üretemez hale geldi. İşte burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün yüzde 75 hibe ile bir gübre desteği oluştu. İlçemiz ve üreticilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaymakam Yıldırım, Hayırlı Olsun Dileklerini İletti

Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a, Tarım Orman Bakanlığımıza ilçemize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bereketli olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen gübreler ve Başkan Ergün tarafından kaleme alınan üretici mektubu üreticilere teslim edildi.

Üreticiler Başkan Ergün'e Teşekkürlerini Sundu

Gübrelerini teslim alan muhtar ve üreticiler de mutluluklarını belirterek; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Selendi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Çamlıca Mahalle Muhtarı Bünyamin Demir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. Sadece gübre dağıtımı için söylemiyorum, sanki Selendi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün kendi mahallesi gibi elini her zaman uzatmakta, kendisine şükranlarımızı iletiyoruz. Sağ olsun var olsun, Allah başımızdan eksik etmesin diyorum."

Pınarlar Mahalle Muhtarı Adem Akçakaya, "Katkılarından dolayı Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu katkıların devamının getirilmesini temenni ediyoruz. Selendi ve Pınarlar olarak Başkanımıza yürekten sevgilerimizi iletiyoruz."

Yenice Mahalle Muhtarı Faruk Köse, "Sayın Başkanımıza öncelikle selamlarımızı iletiyoruz. Bize böyle bir destekte bulunduğu için teşekkür ediyoruz. Bu desteklerin devamını diliyoruz. Allah razı olsun, Allah onu başımızdan eksik etmesin."

Üretici Süleyman Kanyılmaz, "Selendi halkı olarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine minnettarız."

Çamyayla Mahalle Muhtarı Necati Özovalı, "Cengiz Ergün Başkanımıza yapmış olduğu ve yapacağı tüm yatırımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Altyapı üstyapı projelerinin yanında kırsal hizmetlerini de eksik etmiyor. Sağ olsun, var olsun."

Üretici Nurettin Fidan, "Din görevlisiyim ve tarımla uğraşıyorum. Bu yapılan hizmetler için Cengiz Ergün'e teşekkür ederim. Hizmetlerin devamını yüce Allah nasip eylesin. Hayırlı çalışmalar diliyorum."

Kadın Üretici Fadime Kahraman, "Gübre desteği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederim."

Üretici Mehmet Baş, "Gübre desteği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ederiz. Desteklerinin devamını diliyorum."

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