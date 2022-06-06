Sele düğünde yakalandılar, masaların üzerine çıkarak kurtuldular - Haberler

Burdur'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düşün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı.

Nevşehir de ise etkili olan dolu ve yağmur yağışı tarım arazilerinde büyük hasara neden oldu. Çok sayıda ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel