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Selda Bağcan Vakfı Kuruldu

Selda Bağcan Vakfı Kuruldu
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Sanatçı Selda Bağcan, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve SMA'lı çocuklara tedavi desteği sağlamak amacıyla kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. Vakfın merkezi İstanbul olarak belirlendi.

(ANKARA) - Sanatçı Selda Bağcan kendi adına vakıf kurdu. Vakfın kuruluşuna ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Vakfın amacı, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak, valilik izni olan SMA'lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine destek sağlamak olarak belirlendi.

Selda Bağcan Vakfı kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Sanatçı Selda Bağcan ve Ferhan Üçoklar'ın kurucusu olduğu vakfın merkezi İstanbul olarak belirlendi. Vakfın amaçları, "İhtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlamak; valilik izni olan SMA'lı çocuklara tedavileri için para desteğinde bulunmak, sokak hayvanlarını koruma derneklerine mama desteğinde bulunmak; barınak ve aşevi kurmak; vakfa gelir sağlamak için her türlü ekonomik faaliyette bulunmak" olarak sayıldı.

Vakfın sona ermesi halinde ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine devredilecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Selda Bağcan İstanbul Vakıf Burs

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