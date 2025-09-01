Selçuklu Belediyesi tarafından Kanyon Parkı içerisinde yapımı tamamlanan Selçuklu Kanyon Kafe açıldı.

Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, kafenin açılışında, Selçuklu Belediyesi'nin eğitim, sağlık, spor alanındaki güçlü yatırımlar yaptığını belirtti.

Tortop, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Kanyon Kafemizin kent estetiğine de çok değerli bir katkısının olacağını düşünüyorum. Bu güzel tesis yaşamı da insanlarımız için kolaylaştıracaktır." dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kanyon Kafe'nin Yazır Mahallesine kaliteli bir hizmet sunacağını belirtti.

Pekyatırmacı, Kanyon Park'ın, Yazır Mahallesinde bulunan en büyük parklardan biri olduğunu ifade ederek, "Hemşehirlerimizin talepleri doğrultusunda Kanyon Kafe'mizin projesini hayata geçirdik. Hem yeme içme alanlarıyla hem oturma alanlarıyla çok nezih ve kaliteli hizmet verecek bir tesis oldu. İnşallah hemşehrilerimiz bu tesisimizden en güzel şekilde yararlanacaklar. Buradaki mutfağın hazırlığına varıncaya kadar emek veren tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuklu Kanyon Kafe'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi.