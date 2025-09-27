Haberler

Özdağ'dan Erdoğan'a Sumud Filosu Eleştirisi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Sumud Filosu"na selam göndermesine ilişkin "Bildiğimiz şeyleri tekrar etmek ne kadar doğru? Sumud Filosu’na selam göndermek yeterli mi? Milli Fırkateynimiz TCG İstanbul filoya eşlik edip insanların can güvenliğini teminat altına alacak m?”ifadesini kullandı.

(ANKARA) -Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sumud Filosu"na selam göndermesine ilişkin "Bildiğimiz şeyleri tekrar etmek ne kadar doğru? Sumud Filosu'na selam göndermek yeterli mi? Milli fırkateynimiz TCG İstanbul filoya eşlik edip insanların can güvenliğini teminat altına alacak mı" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hasabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye ulaşmaya çalışan "Sumud Filosu"na gönderdiği selama ilişkin bir açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğimiz şeyleri tekrar etmek ne kadar doğru? Sumud Filosu'na selam göndermek yeterli mi? Milli Fırkateynimiz TCG İstanbul filoya eşlik edip insanların can güvenliğini teminat altına alacak mı, asıl ondan haber verin Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan"

Kaynak: ANKA / Güncel
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Kolombiya Cumhurbaşkanı'ndan takdir toplayan İsrail çıkışı: Ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız

"İsrail'e karşı ordu kurmanın zamanı geldi, biz hazırız"
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.