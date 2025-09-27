Özdağ'dan Erdoğan'a Sumud Filosu Eleştirisi

(ANKARA) -Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sumud Filosu"na selam göndermesine ilişkin "Bildiğimiz şeyleri tekrar etmek ne kadar doğru? Sumud Filosu'na selam göndermek yeterli mi? Milli fırkateynimiz TCG İstanbul filoya eşlik edip insanların can güvenliğini teminat altına alacak mı" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, sosyal medya hasabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye ulaşmaya çalışan "Sumud Filosu"na gönderdiği selama ilişkin bir açıklama yaptı. Özdağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğimiz şeyleri tekrar etmek ne kadar doğru? Sumud Filosu'na selam göndermek yeterli mi? Milli Fırkateynimiz TCG İstanbul filoya eşlik edip insanların can güvenliğini teminat altına alacak mı, asıl ondan haber verin Sn. Cumhurbaşkanı Erdoğan"