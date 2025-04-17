Selçuk Kozağaçlı Tahliye Olduktan Sonra Gözaltına Alındı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) 8 yıldır tutuklu bulunduğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden dün akşam saatlerinde tahliye edilen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Onursal Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı gözaltına alındı. Kozağaçlı'nın tahliyesine savcılığın itirazda bulunduğu ve bunun üzerine yakalama kararı çıkarıldığı ve gözaltına alındığı öğrenildi.

8 yıl önce "terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanan ÇHD Onursal Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı dün akşam saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi. Kozağaçlı, tahliye sonrası yaptığı açıklamada "Bize yapılan kötülük son bulacak, zulüm bitecek. Onurlu bir yaşamı hep birlikte var edeceğiz" dedi.

Gözaltına alındı

Ancak, tahliye kararına yapılan bir itirazla Kozağaçlı hakkında yeniden yakalama kararı verildi. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kozağaçlı yakalama kararı doğrultusunda yeniden gözaltına alındı.