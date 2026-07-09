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Selanik'te fabrikalara yakın çıkan yangın nedeniyle "bölgede vatandaşların dışarı çıkmaması" istendi

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Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarındaki sanayi bölgesinde çıkan yangın nedeniyle vatandaşlara acil olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yunanistan'ın Selanik kenti yakınlarında fabrikaların olduğu bir bölgede yangın çıkması nedeniyle "bölgedeki vatandaşların acil olmadıkça dışarı çıkmaması" istendi.

Yunan basınındaki haberlere göre, Selanik yakınında fabrikaların bulunduğu bölgede bilinmeyen bir nedenle açık alanda yangın çıktı.

Çöplerde başlayan yangın, daha sonra kuru otlara, paletlere ve sanayi bölgesindeki plastiklere sıçradı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği de bölgedeki vatandaşların cep telefonlarına acil koduyla gönderdiği mesajda, "vatandaşların kapı ve pencerelerini kapatmasını, mecbur olmadıkça dışarı çıkmamasını" istedi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan
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