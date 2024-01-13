Kilit Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayin toprağa verildi

Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), memleketi Adıyaman'da binlerce kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.

Uzman Çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından uçakla Adıyaman'a getirildi. Sayin'in cenazesini havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, AK Parti milletvekilleri Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ile şehidin yakınları karşıladı.

Şehit uzman çavuşun tabutu daha sonra helallik alınmak üzere Bahçelievler Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Yakınların gözyaşları arasında tabuta sarılan babası Hacı Ali ve annesi Emine Sayin ile kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Uzman çavuşun cenazesi daha sonra Adıyaman Belediye Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen törene şehidin astsubay olan ağabeyi Murat Sayin da üniformasıyla katıldı. İkindi vakti İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit uçman çavuş Serkan Sayin'in cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.