Şehit Teğmen, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

IRAK'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşinde şehit olan Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Ankara'nın Bala ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, Hakkari'de düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ankara'nın Bala ilçesine getirildi. Şehit Altınbaş için Bala Merkez Camisinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda askeri personel ve emniyet mensubu katıldı. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile kardeşi Uğur Altınbaş, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü. Anne ve oğlunu yakınları teselli etmeye çalmıştı.

BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Şehit Altınbaş'ın cenazesi, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş'ın cenazesi, 2012 yılında kalp krizi geçirip vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş'ın kabrinin yanında toprağa verildi.