Şehit polis memurunun ismi Kahramanmaraş'ta polis merkezi amirliğine verildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Şehit polis memuru Gürbüz Abdullah Çiftçi'nin ismi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Polis Merkezi Amirliği'nde yaşatılacak.

Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda 2017 yılında meslektaşının silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan polis memuru Çiftçi'nin adı, Türkoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Merkezi Amirliği'ne verildi.

Karakolun yeni tabelasının asılması için düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Çiftçi'nin özgeçmişinin okunduğu törende, yapılan dualarla merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Şehidin annesi Hatice Çiftçi, AA muhabirine, polis merkezi amirliğine oğlunun isminin verileceğini duyduğunda sevincinden sabaha kadar uyuyamadığını söyledi.

Abla Seda Çiftçi de "Bu bizim için gurur kaynağı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sevinçten uyuyamadık. Kardeşimin isminin yaşatılması bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Törene, şehit ailesinin yanı sıra Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Ulubey, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen ve ilgililer katıldı.