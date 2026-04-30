Şehit polis memuru Emre Albayrak adına hatıra ormanı oluşturuldu

Güncelleme:
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan polis memuru Emre Albayrak adına, memleketi Samsun'un Ladik ilçesinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine Kavak Orman İşletme Müdürlüğü Ladik Şefliği tarafından Arnavutlar mevkisinde fidan dikim töreni düzenlendi.

Törene, Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan, Ladik Belediye Başkan Yardımcısı Fikret Baştan, Samsun İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, emniyet teşkilatı mensupları ve ilçe protokolü katıldı.

Yetkililer, hatıra ormanıyla şehit polis memuru Emre Albayrak'ın adının yaşatılacağını ve doğaya katkı sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA / Göktürk Bayrak
