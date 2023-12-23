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Şehit Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın Köyüne Türk Bayrakları Asıldı

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Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne Türk bayrakları asıldı. Şehidin amcası Selami Yazıcı ve diğer yakınları, Telme köyündeki taziyeevinde başsağlığı dileklerini kabul etti. Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serhat Demiral ve vatandaşlar, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti. Şehidin babaevinin yanı sıra köyün girişine ve taziyeevine Türk bayrakları asıldı. Ailesi Zonguldak'ta ikamet eden şehit Yazıcı'nın cenazesinin, Şiran'da defnedilmesi bekleniyor.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın, Gümüşhane'nin Şiran ilçesindeki köyüne Türk bayrakları asıldı.

Şehidin amcası Selami Yazıcı ve diğer yakınları, Telme köyündeki taziyeevinde başsağlığı dileklerini kabul etti.

Şiran Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Serhat Demiral ve vatandaşlar, şehidin yakınlarına taziyelerini iletti.

Şehidin babaevinin yanı sıra köyün girişine ve taziyeevine Türk bayrakları asıldı.???

Ailesi Zonguldak'ta ikamet eden şehit Yazıcı'nın cenazesinin, Şiran'da defnedilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

Uzman Onbaşı Gümüşhane Piyade Terör Güncel Haberler

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