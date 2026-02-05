Haberler

Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen mezarı başında anıldı

Şehit Piyade Komando Binbaşı Yetişen mezarı başında anıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, vefatının 1. yılında anıldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen, vefatının 1. yılında anıldı.

Kemer Mezarlığı'ndaki şehitlikte Yetişen'in mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Dua sırasında şehidin annesi Ayşe Gaser ile yakınları gözyaşı döktü.

Programın ardından Ahmet Şemsi Paşa Camisi önünde hayır yemeği ikram edildi.

Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen (43), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 Şubat 2025'te bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olmuştu.

