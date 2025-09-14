Şehit Yüzbaşı Mahmut Top Anıldı

Şehit Jandarma Yüzbaşı Mahmut Top, şahadetinin 5. yıl dönümünde Samsun'un Havza ilçesinde anıldı.

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit düşen Top'un Değirmenüstü Mahallesi'ndeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Programda, şehit Mahmut Top ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlide şehidin ailesinin yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürü Yusuf Duru, AK Parti İlçe Başkanı Aziz Pekşen ile çok sayıda davetli katıldı.