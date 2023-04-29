Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün cenazesi Tokat'a getirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün (36) cenazesi, memleketi Tokat'a getirildi.

Nusaybin kırsalında Eren Huzur İlkbahar-Yaz-1 Operasyonu'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada evli ve 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz yaralandı. Bölgeden alınıp Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

Şehit Mehmet Gündüz'ün cenazesi, Niksar Ulu Cami'de öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.