Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi Osmaniye'de defnedildi

Aksaray'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Aksaray'da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür'ün cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Özgür'ün naaşı, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki babaevinin önünden helallik alınmasının ardından tören için aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü.

Buradaki törene, şehidin annesi Ayşe, babası Muzaffer Özgür ve kardeşlerinin yanı sıra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ahat Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Özgür'ün naaşı, dualarla mezarlığa defnedildi.

Törenin ardından katılımcılar, şehit ailesine taziye dileklerini iletti.

Aksaray'da dün Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında seyir halindeki minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına arkadan çarpmış, kazada Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olmuş, minibüsteki 1 kişi de yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
