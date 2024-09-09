Şehit Uzman Çavuş Mehmet Aykanat, Osmaniye'de Toprağa Verildi

TUNCELİ'de zırhlı askeri aracın şarampole devrildiği kazada şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Aykanat (28), memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'da yapılan törenin ardından Uzman Çavuş Mehmet Aykanat'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyüne getirildi. Şehit Aykanat için Şehit Hanifi Şentürk Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, askeri erkan, Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar katıldı. İl Müftüsü Ali Çakmak cenaze namazını kıldırdı. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, askerlerin omzunda köy mezarlığına götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.