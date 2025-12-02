Şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet belgesi ailesine teslim edildi

Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen Milli Savunma Bakanlığına ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet belgesi, ailesine teslim edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin ve beraberlerindeki heyet, şehit Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin Çorum Yaydiğin köyündeki ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Çalgan ve Tuğgeneral Serin, baba Rüştü ve anne Yurdagül İbbiği'ne şehadet belgesini takdim etti.

Ziyarette ayrıca, şehitlerin ruhu için dua edildi.