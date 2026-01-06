Şehit aileleri ve gaziler Beypazarı gezisi yaptı

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyesi şehit aileleri ve gaziler, Beypazarı'nda gezi gerçekleştirdi.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı ve Türk Sağlı-Sen işbirliği ile Güdül ilçesinde bir termal otelde misafir edilen şehit üyeler, bu gün de Beypazarı'nda tarihi ve turist gezi yaptı.

Tarihi Sultan Alaattin Camisi, Hıdırlık Tepesi'ni ziyaret eden şehit yakınları ve gaziler ile aileleri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sendikanın şube başkan yardımcısı Cengiz Yılmaz, aileleri Beypazarı ilçesinde ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.