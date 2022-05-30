Şehir mezarlığı asfaltlama - Haberler

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Şehir mezarlığı asfaltlama

Bültenler - Güncel
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Şehir mezarlığı asfaltlama

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından, şehir genelindeki mezarlıklarda olduğu gibi Şehir Mezarlığı'nda da temizlik, bakım onarım çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı içerisindeki yolların yoğun geçen kış şartlarından dolayı yıpranması nedeniyle, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ile Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı arasında bir koordinasyon yapılarak, mezarlık içerisindeki yolların da asfaltlanmasına başlandı. Mezarlık içerisindeki asfalt çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Yol çalışmaların bir kısmında bakım onarım çalışması yapılırken, bazı ana aksların ise tamamen yenileceğini belirten Mezarlıklar Müdürü Osman Gönültaş, "Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile ortaklaşa hareket ederek, mezarlıkta asfalt ihtiyacı duyulan alanlarımızda asfalt çalışmalarına başladık. Bu anlamda ana caddelerimizi ve cami önündeki yıpranmış yollarımızın tamamını yeniliyoruz. Bu noktada sürekli desteklerini bizden esirgemeyen, her türlü alanda bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Koordinasyon Daire Başkanlığı Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı Güncel Haberler

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