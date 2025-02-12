İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı, Şehir Hatları'nda iptaller var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

İstanbul'un kuzeybatısı'nda yerel kuvvetli yağış ve sis beklendiği kaydedildi.

ŞEHİR HATLARINDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları, kentteki elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacak.