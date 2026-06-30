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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevinden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, rüşvet ve örgüt kurma suçlarından tutuklanan İzmir Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'i geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığınca, İzmir'in Seferihisar ilçesi Belediye Başkanı İsmail Yetişkin görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yetişkin'in, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının "rüşvet vermek, rüşvet almak, icbar suretiyle irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Yetişkin'in, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan
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