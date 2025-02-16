Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

BAE'de yaşayan Sedat Peker, hastalığı nedeniyle emekli olan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'a maddi yardımda bulundu.

SEDAT PEKER'DEN EMEKLİ POLİSE YARDIM

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker, ilginç bir harekete imza attı. Peker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için avukatı aracılığıyla 1 milyon 800 bin TL'lik yardımda bulundu.

MHP'Lİ YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den de konuya ilişkin ilginç bir paylaşım geldi. Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" dedi.