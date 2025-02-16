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Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker, hastalığı nedeniyle emekli olan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'a yardımda bulundu. Konuya ilişkin paylaşım yapan MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, "Allah razı olsun." dedi.

BAE'de yaşayan Sedat Peker, hastalığı nedeniyle emekli olan özel harekat polisi Ömer Korkmaz'a maddi yardımda bulundu.

SEDAT PEKER'DEN EMEKLİ POLİSE YARDIM

Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı olan suç örgütü lideri Sedat Peker, ilginç bir harekete imza attı. Peker, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç olup emekliye ayrılan Özel Harekat Polisi Ömer Korkmaz'ın kök hücre tedavisi ve sonrasındaki bakım masrafları için avukatı aracılığıyla 1 milyon 800 bin TL'lik yardımda bulundu.

MHP'Lİ YÖNTER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'den de konuya ilişkin ilginç bir paylaşım geldi. Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah razı olsun…Özel Harekat Polisimize şifalar diliyorum…" dedi.

Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıBenim Kkk:

Devletin yapmadigini mafya yapmiş emekli olunca polis asker unutulur aldigi icretin ucte birine mahkum edilerek yasam kucadelesi vermesi beklenir eskiden 20 yillik polis asker calisirken aldiginin yuzde 75 oranini alirdi calismaay devam edenler yuzde 85 e kadar cikardi Akp bu orani yuzde 38 e düşurdugu halde SGK emekli maasi odeyemez konuma gelmis birde utanmasan kilictarogluna ssk yi batirdi diye yillarca yalan soylediler sanki genel mudurun karar alma verme yetkisi varmis gibi

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Haber YorumlarıBaran Aral:

Kırmızı bültenle aranan bozuntusuna Allah razı olsun diyen AK Koyun Milletvekili.

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Haber YorumlarıYilmaz Akgün:

vatan için canını ortaya koyan güvenlik gücümüze devlet elini uzatmıyor kim olursa olsun Allah razı olsun bu insandan buna devlet değil bunlara oy verenler utansın

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Haber Yorumlarıcihan64:

YÖNTER EFENDİ DEVLET NERDE.

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Haber YorumlarıRafet Kara:

Allah razı olsun demekle olmuyor vekil bey kim kolime sahip çıkıyor gerçek anlamda yıllarca devlete hizmet et devlet sahip çıkmazsin ohh ne ala

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Haber YorumlarıGüven Korkmaz (GÜVEN KORKMAZ):

dr izzet mi???iki koyunu verin tutamaz ipini sinan atesin katillerinden degilmiydi bu doctor

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