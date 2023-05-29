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Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim

Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasına tepki gösteren Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Ö.K. yaptığı paylaşımda "Her gün muayene ettiğim peçelilerden illallah ettim. Kutuplaşmaksa kutuplaşmak. Artık muhatap olmak istemiyorum." ifadelerine yer verdi. Bu skandal paylaşım sosyal medyada da gündem oldu.

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihinde ilk defa ikinci tura gitti, resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazandı. Bu durum Cumhur İttifakı taraftarlarınca kutlanırken, bazı isimlerse seçim sonuçlarına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

"TAHAMMÜLSÜZÜM SİZE"

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Asistan Doktoru Ö. K., seçim sonuçları sonrası sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. Asistan Doktor sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kusura bakmayın ama benim etrafımda görmek istediğim bu mesela bu temiz yüzler bu kılık bu kıyafet. Her gün muayene ettiğim peçeli teyzelerden illallah ettim ve bugün her şeyden de nefret ettim. Kutuplaşmaksa ben de kutuplaştım artık tahammülsüzüm size. Görüşüm aynı olmadığı insanlarla lüzum olmadığı sürece muhatap olmak istemiyorum artık ve burada da takipten çıkıyorum yeterince etrafımda var burada görmeyeyim beri."

İşte o paylaşım:

Seçimin ardından asistan doktordan tepki çeken paylaşım: Peçelilerden illallah ettim

Haberler.com - Güncel

Seçim 2023 Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ali tartan:

Beğenmiyorsan başka ülkeye git bizde senin gibilerden bıktık

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Blackened:

Demokrat görünümlü faşist begenmiyorsan yapmayacaksin o işi! Derhal görevden alınsın, operasyona girse bu kin ile insan öldürür bu!

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Kadir Atış:

Elbette nefret edebilirsin, inançsızlık hürriyetin de var, ama hürriyetler bir yerde son bulur, o da insan öldüğü zaman, o zaman ne diyeceksin acaba? Ahiret hayatı dünyaya benzemez, ağızlar mühürlendi mi bakalım konuşabilir mi insan.

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