Kanser tedavisi gören Şebinkarahisar Belediye Başkanı Yılancı, yaşamını yitirdi Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Şahin Yılancı, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybetti. 52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Yılancı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde bugün hayatını kaybetti. CENAZESİ 27 TEMMUZ'DA Yılancı'nın 27 Temmuz Çarşamba günü Şebinkarahisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacağını belirten AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, Yılancı'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi. 2009 YILINDAN BERİ GÖREVİNİN BAŞINDAYDI Şahin Yılancı, 2009 yılından bu yana Şebinkarahisar Belediye Başkanlığı görevini sürdürüyordu. AA / Atakan Çıtlak - Güncel Şebinkarahisar Şahin Yılancı İstanbul Giresun Güncel Haberler

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