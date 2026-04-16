SDÜ'den İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı Ergün'e fahri doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları (IGMG) Genel Başkanı Kemal Ergün'e toplumsal ve kültürel alanlardaki çalışmaları dolayısıyla fahri doktora ünvanı verdi.

Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Kemal Ergün'e "fahri doktora" belgesini takdim etti.

Kemal Ergün, burada yaptığı konuşmada, payeyi şahsı değil, dünyanın farklı bölgelerinde görev yapan teşkilat mensupları adına kabul ettiğini söyledi.

Mazlumun renginin, dinin ve ırkının olmayacağına dikkati çeken Ergün, "Dünyanın birçok yerinde sadece Müslümanlara değil, ihtiyaç sahibi herkese yardım ulaştırıyoruz." dedi.

Farklı inançlar arasında ön yargıların ortadan kaldırılmasının önemine işaret eden Ergün, insani yardım faaliyetlerinin bu sürece katkı sunduğunu belirterek, "Yaradan'a saygı, yaratılana şefkat anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tören, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Törene, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Rektör Prof. Dr. Mehmet Saltan ve öğrenciler katıldı.