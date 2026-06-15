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Süleyman Demirel Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

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Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden mezun olan 6 bin öğrenci için düzenlenen törende, kortej geçişi, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve kep atma etkinlikleri gerçekleştirildi. Törene vali, milletvekili ve akademisyenler katıldı.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nden (SDÜ) mezun olan 6 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

SDÜ doğu yerleşkesinde gerçekleştirilen törende, öğrencilerin kortej geçişinin ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende, mezuniyet andını okuyan öğrenciler, keplerini havaya fırlatarak, müzik eşliğinde eğlendi.

Programa, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve akademisyenler de katıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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