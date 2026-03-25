Savunma muhabirleri Ankara'daki Tank Okul Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgi aldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), savunma muhabirlerinin Tank Okul Komutanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik verilen Savunma Teçhizatı Tanıtımı Eğitimi'nin birincisinin tamamlandığı belirtildi.

Planlanan eğitimlerde, Türkiye'nin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması konusunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğinin artırılmasının amaçlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından basın mensuplarına yönelik verilen Savunma Teçhizatı Tanıtımı Eğitimi'nin birincisi tamamlandı. Planlanan eğitimlerde, ülkemizin savunma alanındaki faaliyetlerinin kamuoyuna aktarılması hususunda Milli Savunma Bakanlığı ile basın mensupları arasındaki bilgi alışverişinin etkinliğini artırmak amaçlandı. Düzenlenen birlik ziyaretleri ile faaliyetleri yerinde gözlemleme imkanı bulan savunma muhabirleri ilk olarak Ankara'da konuşlu Tank Okul Komutanlığımızın çalışmaları hakkında bilgi aldı."

Paylaşımda, eğitim anlarına ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya da yer verildi.