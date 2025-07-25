Savaştepe'de Tavuk Çiftliğinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir tavuk çiftliğinden çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle çiftlik sahibi gözaltına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili tavuk çiftliği sahibi N.A. ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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