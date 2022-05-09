Savaşa dikkat çekmek için Moldova'dan Ukrayna'ya yürüyor - Haberler

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Savaşa dikkat çekmek için Moldova'dan Ukrayna'ya yürüyor

AA - Abdullah Onver - Güncel
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Moldovalı şair ve şarkıcı Vazgen Ogonesyan Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkat çekmek için Moldova'nın başkenti Kişinev'den Ukrayna'ya kadar tek başına yola çıktı.

Moldovalı şair ve şarkıcı Vazgen Ogonesyan Ukrayna'da yaşanan savaşa dikkat çekmek için Moldova'nın başkenti Kişinev'den Ukrayna'ya kadar tek başına yola çıktı. Üzerinde her dilde sevgi aşk yazan kıyafetiyle günlerdir yürüyerek Ukrayna'ya ulaşmaya çalışıyor. Kendim 8 dilde şarkı söylüyorum, şiir yazıyorum, vokal öğretiyorum, şimdi ise Kişinev'den Ukrayna sınırına kadar yürümeye karar verdim. Bu her adımda, Tanrı'ya Ukrayna topraklarında barış için yalvaracağım." "BM barışının genç büyükelçisi. Hayatımın amacı ve misyonu ile tüm ulusların uzlaşmasını görüyorum. Çünkü hepimiz Yüce Tanrı'nın çocuklarıyız. Tanrı'dan her adımımla ve kalbimin her darbesiyle dünyamızı nükleer savaştan korumasını, çocukların acı çekmemesini, tüm insanların hayatta kalmasını diliyorum. Konuşma özgürlüğünün ve tüm ülkelerin en önemli yasalarının insan sevgisi olmasını istiyorum. Birbirimizi her şeyden önce sevmeyi öğrenmemizi istiyorum. Çünkü sevgi, her zaman yaratır, insana neşe verir, onu dönüştürür, Tanrı ve yeryüzünde bulunan her güzel şeyle birleşir. Herkese barış, sevgi ve iyilik diliyorum."

AA / Abdullah Onver - Güncel

Moldova, Ukrayna, Şarkı, Mevla, Güncel, Haberler

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