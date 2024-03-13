SAÜ İlahiyat Fakültesi'ne Filistin Kitaplığı Eklendi
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi kütüphanesine Filistin ve Kudüs konularında yazılmış Türkçe eserlerin bulunduğu bir bölüm eklendi. Kitaplar, fakülte hocalarının maddi destekleriyle temin edildi ve öğrencilerin ve araştırmacıların istifadesine sunuldu. Projenin amacı, Kudüs, Filistin ve Gazze hakkında daha iyi anlama ve farkındalık oluşturma sağlamaktır.
Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İlahiyat Fakültesi kütüphanesine "Filistin Kitaplığı" bölümü eklendi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bölüme Filistin ve Kudüs konularında yazılmış Türkçe eserler konularak öğrencilerin ve araştırmacıların istifadesine sunuldu.
Konu hakkında bilgi veren İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, fikrin Araştırma Görevlisi Ayşe Kaya tarafından ortaya atıldığını, kitapların da fakülte hocalarının gönüllü maddi destekleriyle temin edildiğini bildirdi.
Projenin Kudüs'ü, Filistin'i ve Gazze'yi daha iyi anlamalarına katkı sağlamasını ve farkındalık oluşturmasını beklediklerini vurgulayan Bostancı, kitaplığın zaman içerisinde kazandırılacak yeni eserlerle daha da zenginleştirilmesinin hedeflendiğini kaydetti.
Prof. Dr. Bostancı, projede emeği geçen Kaya ve akademisyenlere teşekkür etti.