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Batman'ın Sason ilçesinde köy yollarında çalışma yürütülüyor.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun yağışların ardından köy yollarında ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla İlçe Özel İdare ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, Kaleyolu köyü ve mezralarında yol temizleme çalışması yapıldığı, Dikbayır köyünde heyelan nedeniyle kapanan yolların yeniden ulaşıma açıldığı, Altıdere ile Örenağıl köyleri arasında kapanan yolun ulaşıma açıldığı, Heybeli köyü Mevika mezrası yolunda çalışma yürütüldüğü ve Heybeli köyü ile mezralarında yol reglaj çalışmalarının gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ayrıca Kaleyolu köyü Sarıgan mezrasında yeni yol açma çalışması yapıldığı, Karayün ile Sarıyayla köyleri arasında kapanan yolun temizlendiği, Keçiler köyü ve mezralarında ise yol temizleme ve reglaj çalışmalarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA