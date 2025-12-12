Polonya'nın eski Eurovision temsilcisi Strunin ülkesinin yarışmada kalma kararını eleştirdi Açıklaması

Polonya'yı 2007'de Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Sasha Strunin, İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından ülkesinin yarışmada kalma kararını eleştirerek, " Gazze'de devam eden insani felaket karşısında İsrail'in yarışmaya kabul edilmesi ve bunun 'sadece müzik' olduğu yönündeki söylemler bana acı verici bir ikiyüzlülük gibi geliyor." dedi.

The Jet Set grubuyla 2007'de Polonya'yı Eurovision'da temsil eden Strunin, ülkesinin Eurovision'da kalma kararını Pudelek internet sitesine değerlendirdi.

Strunin, Eurovision'dan çekilmeye karar veren ülkelere büyük saygı duyduğunu söyledi.

Eurovision'un kendisi için uzun zamandır apolitik bir yarışma olmadığını belirten Strunin, "Gazze'de devam eden insani felaket karşısında İsrail'in yarışmaya kabul edilmesi ve bunun 'sadece müzik' olduğu yönündeki söylemler bana acı verici bir ikiyüzlülük gibi geliyor." diye konuştu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP, eleştirilere rağmen gelecek yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacaklarını duyurmuştu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılarak yarışmaya izin verilmesinin ardından, İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları kararı boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.