Haberler

Polonya'nın eski Eurovision temsilcisi Strunin ülkesinin yarışmada kalma kararını eleştirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2007'de Polonya'yı Eurovision'da temsil eden Sasha Strunin, İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılmasının ardından ülkesinin katılım kararını eleştirerek, Gazze'deki insani durumu öne çıkardı ve müziğin apolitik olmadığını savundu.

Polonya'yı 2007'de Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden Sasha Strunin, İsrail'in gelecek yılki yarışmaya katılmasına izin verilmesinin ardından ülkesinin yarışmada kalma kararını eleştirerek, " Gazze'de devam eden insani felaket karşısında İsrail'in yarışmaya kabul edilmesi ve bunun 'sadece müzik' olduğu yönündeki söylemler bana acı verici bir ikiyüzlülük gibi geliyor." dedi.

The Jet Set grubuyla 2007'de Polonya'yı Eurovision'da temsil eden Strunin, ülkesinin Eurovision'da kalma kararını Pudelek internet sitesine değerlendirdi.

Strunin, Eurovision'dan çekilmeye karar veren ülkelere büyük saygı duyduğunu söyledi.

Eurovision'un kendisi için uzun zamandır apolitik bir yarışma olmadığını belirten Strunin, "Gazze'de devam eden insani felaket karşısında İsrail'in yarışmaya kabul edilmesi ve bunun 'sadece müzik' olduğu yönündeki söylemler bana acı verici bir ikiyüzlülük gibi geliyor." diye konuştu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP, eleştirilere rağmen gelecek yıl Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacaklarını duyurmuştu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU) Genel Kurulunda İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımının oylanmasından kaçınılarak yarışmaya izin verilmesinin ardından, İspanya, Hollanda, Slovenya, İrlanda ve İzlanda devlet televizyonları kararı boykot ederek Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Hastalarından elden para alan kadın doğum profesörü tutuklandı

Kadın doğum profesörünün yaptığı rezillikler cezasız kalmadı
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
Trump'tan dünyayı tedirgin eden konu için iddialı mesaj: Birkaç telefon görüşmesiyle çözerim

Dünyayı tedirgin eden olay! Trump'ın mesajı hayli iddialı oldu
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Ersoy'un 'Çok net bir siyasi operasyon' ifadesi AK Partili ismi küplere bindirdi

Hakimlik ifadesinde sarf ettiği cümle AK Partili ismi küplere bindirdi
4 şehrimiz tehlike altında! 722 yıldır suskun bölge için 8'den büyük deprem uyarısı

4 il tehlike altında! 722 yıldır suskun bölgeye 8'lik deprem uyarısı
CNN Türk canlı yayınında tansiyon yükseldi: Elini masaya vurma, terbiyesizlik yapma

Konuklar birbirine girdi! Canlı yayında yaptığı hareket stüdyoyu gerdi
Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi

Kuaförde dehşet! 14 yaşındaki çocuk bu hale geldi
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ekrem İmamoğlu'nun 'Bilirkişi' davasında ara karar: Ben savunma yapmıyorum

İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar: Ben savunma yapmıyorum
title