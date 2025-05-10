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Şarkışla Gençlik Merkezi'nden Trafik Güvenliği İçin Farkındalık Yürüyüşü

Şarkışla Gençlik Merkezi'nden Trafik Güvenliği İçin Farkındalık Yürüyüşü
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Şarkışla Gençlik Merkezi, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen farkındalık yürüyüşünde, gençlere trafik güvenliği konusunda bilinç kazandırmayı amaçladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden başlayarak kent meydanına kadar süren yürüyüşte, vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı.

Şarkışla Gençlik Merkezi, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık yürüyüşü düzenledi.

İlk olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden gençler, daha sonra kent meydanına kadar yürüdü.

Yürüyüş sırasında vatandaşlara broşür dağıtıldı.

Gençlerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmelerini önemsediklerini belirten Şarkışla Gençlik Merkezi Müdürü Samet Şahin, "Gençlerimizin hem trafik kurallarına uyması hem de bu konuda toplumda duyarlılık oluşturması adına bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Özellikle yaya güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu tür etkinliklerle gençlerimiz, sosyal sorumluluk bilincini kazanıyor." dedi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal ise yaya önceliğinin sadece bir kural değil, aynı zamanda insan hayatına verilen değer olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
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