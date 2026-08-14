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Şarkışla'da Yaz Kur'an Kursları Bisiklet Hediyeleriyle Sona Erdi

Şarkışla'da Yaz Kur'an Kursları Bisiklet Hediyeleriyle Sona Erdi
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Sivas Şarkışla'da yaz Kur'an kursları kapanış programıyla bitti. Büyük Cami'deki programda çocuklara oyunlar düzenlendi, hayırseverlerin desteğiyle 30 bisiklet hediye edildi. Kaymakam Şahan, destek verenlere teşekkür etti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaz Kur'an kursları, düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Şarkışla Büyük Cami'de düzenlenen kapanış programı, İlçe Müftüsü Serkan Yalçın'ın verdiği vaazla başladı.

Şarkışla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekiplerince çocuklara yönelik çeşitli oyun ve yarışmalar düzenlendi.

Büyük Cami İmamı Mücahit Tekin, Kur'an kurslarına katılan öğrencilere, hayırseverlerin desteğiyle alınan 30 bisikleti hediye ettiklerini söyledi.

Tekin, bisiklet hediyelerinin öğrencilerin kursa ilgisini ve devamlılığını önemli ölçüde artırdığını belirtti.

Kaymakam Zekeriya Murat Şahan da projeye destek veren hayırseverlere teşekkür ederek, Tekin'e teşekkür plaketi verdi.

Programa Belediye Başkanı Kasım Gültekin, İlçe Emniyet Müdürü Başkomiser Yasin Çomak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Enes Karaca ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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