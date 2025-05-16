Şarkışla'da üniversite öğrencileri şehitliği temizledi

Şarkışla'da üniversite öğrencileri şehitliği temizledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.

Şehitlikte mezarların bakımını yapan öğrenciler, çevre temizliği yaparak şehit mezarlarına gül dikti.

Etkinliğe katılan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
DEM'li Tuncer Bakırhan'a açık açık soruldu: Özerklik istiyorlar mı?

DEM Parti özerklik istiyor mu? Açık açık soruldu
Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarının hapsi istendi

Polis Şeyda'nın şehit edilmesinde silah arkadaşlarına hapis istemi
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Beşiktaş'tan Romulo transferine dair açıklama

Beşiktaş gece yarısında paylaştı: Romulo
Yıldız Asyalı üçüncü kez nikah masasına oturdu

Hayat Bilgisi'nin yıldız isminden sürpriz karar
Osmaniye sele teslim! Onlarca araç sular altında kaldı

Caddeleri sel bastı, araçlar sulara kapıldı
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Süper Lig'in efsane takımı amatöre düştü! Fatura emekçilere kesildi

Amatöre düşen Süper Lig'in efsane kulübü faturayı emekçiye kesti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.