Şarkışla'da üniversite öğrencileri şehitliği temizledi
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Garnizon Şehitliği'nde temizlik ve çevre düzenlemesi yaptı.
Şehitlikte mezarların bakımını yapan öğrenciler, çevre temizliği yaparak şehit mezarlarına gül dikti.
Etkinliğe katılan Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, duyarlı davranışlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel